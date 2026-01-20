Ad agosto stop alla vecchia carta d’identità Devono ancora sostituirla 53mila milanesi

Ad agosto sarà dismessa ufficialmente la vecchia carta d’identità, che ancora devono sostituire circa 53.000 milanesi. Molte di queste attestazioni sono usurate, con segni di usura e riparazioni improvvisate. La sostituzione sarà obbligatoria per garantire un documento più sicuro e aggiornato, conforme alle nuove normative europee. È importante che i cittadini si preparino per evitare disagi e completino la procedura di rinnovo prima della scadenza.

Sdrucita, mangiucchiata dal trascorrere del tempo, qualche volta persino tenuta insieme con lo scotch. Eppure ancora lì, nei portafogli di migliaia di milanesi. Parliamo della vecchia carta d'identità cartacea, che sembrava intramontabile ma che invece avrà una fine ormai fissata per legge: dal prossimo 3 agosto quel tipo di documento non avrà più validità legale, dunque chi ne è ancora in possesso deve sostituirlo con la carta d'identità elettronica. Non sono pochi i milanesi che si affidano ancora alla cartacea: 53.350. Ai cittadini e alle cittadine che utilizzano l'app Fascicolo del Cittadino, il Comune lo scorso dicembre ha inviato un messaggio proponendo loro un appuntamento presso gli uffici anagrafici per procedere alla sostituzione del documento.

STOP alla carta d'identità cartacea: resta solo quella elettronica! La carta d'identità rilasciata su modello cartaceo cesserà di essere valida il 3 agosto 2026 per effetto del Regolamento Europeo 2019/1157. Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2019/115

