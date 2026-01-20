Acquaviva delle Fonti-Adelfia | scontro auto-pullman morti un 18enne e una 15enne In serata un 19enne in rianimazione Oggi ad Altamura i funerali dei due fratelli deceduti nell' incidente domenica

Un grave incidente tra un’auto e un pullman si è verificato ad Acquaviva delle Fonti-Adelfia, provocando la morte di un ragazzo di 18 anni e di una ragazza di 15. Un 19enne è attualmente in rianimazione. La vicenda coinvolge tre giovani che, mentre si dirigevano verso Adelfia, sono rimasti coinvolti in un frontale con un’altra auto e successivamente con un autobus Sita. Oggi i funerali dei due fratelli ad Altamura.

L’auto con a bordo i tre ragazzi era in marcia verso Adelfia. Per cause da dettagliare si è scontrata frontalmente dapprima con un’altra auto, quindi dopo la carambola con un autobus della Sita. Coinvolta nello scontro un’altra automobile ancora. Nell’incidente sono morti un ragazzo di 18 anni ed una ragazza di 15 anni, di Acquaviva delle Fonti. Il terzo occupante della vettura, 19 anni, è ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. (foto: tratta da vivilastrada.it) —– Oggi pomeriggio ad Altamura i funerali di fratello e sorella, 25 e 24 anni, morti nell’incidente di domenica mattina all’alba. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Gianvito Novielli e Denise Buffoni, fidanzati di 18 e 15 anni muoiono insieme in uno scontro tra auto e bus nel Barese - Un terribile incidente si è verificato nella serata di lunedì 19 gennaio, intorno alle 20. ilmessaggero.it