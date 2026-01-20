Acquaviva delle Fonti-Adelfia | scontro auto-pullman morti un 18enne e una 15enne In serata Grave un 19enne

Nella serata di oggi ad Acquaviva delle Fonti-Adelfia si è verificato un incidente stradale tra un'auto e un autobus Sita, con conseguenze gravi. Tre giovani, di 15, 18 e 19 anni, sono rimasti coinvolti nello scontro, con due vittime di 15 e 18 anni e un ferito grave. L’incidente è ancora sotto indagine per chiarire le cause del sinistro.

L’auto con a bordo i tre ragazzi era in marcia verso Adelfia. Per cause da dettagliare si è scontrata frontalmente dapprima con un’altra auto, quindi dopo la carambola con un autobus della Sita. Coinvolta nello scontro un’altra automobile ancora. Nell’incidente sono morti un ragazzo di 18 anni ed una ragazza di 15 anni, di Acquaviva delle Fonti. Il terzo occupante della vettura, 19 anni, è ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. (foto: tratta da vivilastrada.it) L'articolo Acquaviva delle Fonti-Adelfia: scontro auto-pullman, morti un 18enne e una 15enne In serata. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

