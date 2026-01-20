Accosta l'auto in un luogo buio le strappa il cellulare e la violenta | ventenne arrestato a Matera

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Matera dopo aver aggredito e violentato una ragazza di 16 anni. La vittima, che ha riferito l’accaduto ai sanitari del Pronto soccorso di Potenza, ha raccontato di essere stata aggredita in un luogo isolato dopo aver lasciato l’auto. L’indagine ha portato all’arresto dell’autore, responsabile di un grave episodio di violenza.

È stata la stessa vittima, di 16 anni, a dare l’allarme presentandosi al Pronto soccorso dell’ospedale di Potenza e riferendo ai sanitari di essere stata stuprata da un suo conoscente.🔗 Leggi su Fanpage.it Accosta all'improvviso in un luogo isolato, toglie il cellulare alla 16enne e la stupra in auto: arrestato. Il reggiseno trovato tra i roviUn ragazzo di 20 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e violentato una 16enne in un luogo isolato nella provincia di Matera. Leggi anche: Violenta l’ex fidanzata a casa degli anziani per cui lei lavora: arrestato un ventenne Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Veroli, Accosta l'auto e scoppia l'incendio: paura per un uomo - Foto 1 di 3; Accosta per soccorrere le figlia in panne e viene centrato da un autoarticolato: terribile incidente sulla superstrada; Fumo dal motore, in un amen l'auto si trasforma in una palla di fuoco: il conducente accosta in tempo e si mette in salvo; Vede il posto di blocco e accosta di colpo: guidava da anni senza patente - BresciaToday. Accosta l’auto in un luogo buio, le strappa il cellulare e la violenta: ventenne arrestato a Matera - È stata la stessa vittima, di 16 anni, a dare l’allarme presentandosi al Pronto soccorso dell’ospedale di Potenza e riferendo ai sanitari di essere ... fanpage.it Accosta all'improvviso in un luogo isolato, toglie il cellulare alla 16enne e la stupra in auto: arrestato. Il reggiseno trovato tra i rovi - Violenza sessuale su una 16enne da parte di un ragazzo di 20 anni residente in un Comune nella provincia di Matera. Con questa accusa il giovane ... msn.com Auto in panne spinta a mano per accostare sulla ss100 a Triggiano direzione Bari. Massima attenzione - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.