Accosta all' improvviso in un luogo isolato toglie il cellulare alla 16enne e la stupra in auto | arrestato Il reggiseno trovato tra i rovi

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e violentato una 16enne in un luogo isolato nella provincia di Matera. Durante le indagini, è stato rinvenuto un reggiseno tra i rovi, elemento che ha contribuito alla ricostruzione dell’episodio. L’arresto segue le informazioni fornite dalla vittima, che ha riportato traumi fisici e psicologici. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi tempestivi per garantire la tutela delle vittime di violenza.

Violenza sessuale su una 16enne da parte di un ragazzo di 20 anni residente in un Comune nella provincia di Matera. Con questa accusa il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari. L'indagine è iniziata quando la vittima si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Potenza, dove ha raccontato cos'era accaduto. Cosa è successo Gli agenti hanno accertato che la sera precedente all'episodio denunciato la vittima è uscita, in compagnia di un'amica e del 20enne indagato, per raggiungere, a bordo dell'auto del ragazzo, un locale nella periferia del paese dove trascorrere qualche ora di svago, insieme ad un nutrito gruppo di coetanei. 🔗 Leggi su Leggo.it

