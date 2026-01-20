Accordo UE–Mercosur CIA Campania | Oggi CIA a Bruxelles la Campania chiede tutele vere

Oggi, la delegazione di CIA Agricoltori Italiani è a Bruxelles per esprimere le proprie preoccupazioni sull’Accordo UE–Mercosur. La Campania chiede tutele concrete e vincolanti per proteggere il settore agricolo europeo, in un contesto di crescente attenzione alle garanzie e alla sostenibilità. L’obiettivo è promuovere un dialogo serio e trasparente, affinché gli interessi degli agricoltori siano adeguatamente tutelati in questa importante trattativa internazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti CIA Agricoltori Italiani è oggi a Bruxelles con una propria delegazione per protestare contro l’Accordo UE–Mercosur e chiedere garanzie concrete e vincolanti a tutela del mondo agricolo europeo. CIA Campania esprime pieno sostegno all’iniziativa nazionale e rilancia l’allarme sugli effetti che l’intesa rischia di produrre sull’agricoltura campana. “La mobilitazione di oggi a Bruxelles”, dichiara il Commissario regionale di CIA Campania, Carmine Fusco, “rappresenta anche la voce degli agricoltori campani, che chiedono rispetto e regole uguali per tutti. Non possiamo accettare che il nostro sistema agricolo venga messo sotto pressione da un accordo che non garantisce una reale reciprocità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

