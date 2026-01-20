Accordo UE–Mercosur CIA Campania | Oggi a Bruxelles la Campania chiede tutele vere

Oggi a Bruxelles, la CIA Campania rappresenta gli agricoltori italiani per esprimere preoccupazioni sull’Accordo UE–Mercosur. La delegazione chiede garanzie concrete e vincolanti per tutelare il settore agricolo europeo, evidenziando l’importanza di proteggere le produzioni locali e garantire un equilibrio tra commercio e sostenibilità. L’iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni europee sulle ricadute dell’accordo e sulla necessità di tutele reali per gli agricoltori italiani.

CIA Agricoltori Italiani è oggi a Bruxelles con una propria delegazione per protestare contro l'Accordo UE–Mercosur e chiedere garanzie concrete e vincolanti a tutela del mondo agricolo europeo. CIA Campania esprime pieno sostegno all'iniziativa nazionale e rilancia l'allarme sugli effetti che l'intesa rischia di produrre sull'agricoltura campana. "La mobilitazione di oggi a Bruxelles", dichiara il Commissario regionale di CIA Campania, Carmine Fusco, "rappresenta anche la voce degli agricoltori campani, che chiedono rispetto e regole uguali per tutti. Non possiamo accettare che il nostro sistema agricolo venga messo sotto pressione da un accordo che non garantisce una reale reciprocità".

