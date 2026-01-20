Accordo triennale di Macfrut con i ministeri dell' Agricoltura e dell' Industria della Repubblica Dominicana
È stato siglato un accordo triennale tra Macfrut e i Ministeri dell’Agricoltura e dell’Industria della Repubblica Dominicana. L’intesa mira a rafforzare la collaborazione tra le parti, promuovendo lo sviluppo del settore agricolo e industriale. Questa collaborazione, di durata pluriennale, intende favorire scambi di conoscenze e opportunità commerciali, contribuendo alla crescita sostenibile di entrambe le realtà coinvolte.
Accordo triennale tra Macfrut e il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero Industria e Commercio della Repubblica Dominicana. La firma è avvenuta nei giorni scorsi a Santo Domingo in occasione di una missione Macfrut alla presenza di importanti autorità del mondo istituzionale, politico.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
