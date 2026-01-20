Accoltellò il marito il giorno di Natale 49enne dal carcere ai domiciliari

Una donna di 49 anni, arrestata per aver accoltellato il marito durante una lite nel giorno di Natale a Faro Superiore, è stata trasferita dagli arresti in carcere ai domiciliari dopo 21 giorni di detenzione. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica avvenuto durante le festività, ora sotto approfondimento delle autorità competenti.

Dopo 21 giorni in carcere, va ai domiciliari la 49enneccusata di aver ferito gravemente il marito durante una lite la sera di Natale a Faro Superiore. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame venerdì scorso, accogliendo la richiesta dei legali Nunzio Rosso e Grazia Gringeri.L’uomo era stato colpito.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Ruba il dono di Natale a una donna. Finisce in carcere un 49enne

Leggi anche: Incinta di nove mesi: borseggiatrice seriale esce dal carcere e finisce ai domiciliari

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Una donna ha accoltellato il marito dopo aver scoperto che lui aveva soppresso i loro due cani: ecco dove e cosa è successo - facebook.com facebook

Al culmine di una lite la notte di Natale, ha accoltellato il marito: arrestata a Messina x.com