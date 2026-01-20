Abusi su 7 alunne delle elementari chiesti 10 anni di carcere per maestro casertano

Il pubblico ministero ha richiesto una pena di dieci anni e quattro mesi di carcere per un maestro di musica di 45 anni, accusato di aver commesso abusi su sette alunne di circa 10 anni presso una scuola elementare di Milano. L'udienza preliminare si è svolta presso il tribunale di Milano, dove si è discusso delle accuse di violenza sessuale aggravata e adescamento. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

