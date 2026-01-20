Abraham verso il ritorno in Premier League | Aston Villa in pressing

Tammy Abraham si avvicina a un possibile ritorno in Premier League. L’attaccante inglese, attualmente al Besiktas, sembra essere nel mirino dell’Aston Villa, che ha intensificato i negoziati nelle ultime ore. La società britannica vede in Abraham una soluzione per rafforzare il reparto offensivo e si prepara a formalizzare l’operazione, rendendo più vicina la sua possibile riapertura del ciclo in Premier League.

Il ritorno in Premier League di Tammy Abraham prende forma. L’attaccante inglese è vicino a lasciare il Be?ikta? per rientrare in patria: l’ Aston Villa ha accelerato nelle ultime ore e lo ha individuato come rinforzo immediato per l’attacco. La mossa dei Villans arriva dopo l’uscita di Donyell Malen, arrivato alla Roma. Abraham è un profilo già conosciuto a Birmingham: nella stagione 201819 fu protagonista in Championship con numeri pesanti, diventando uno dei volti della promozione. Ora il dialogo tra le parti è entrato nella fase calda, con l’Inghilterra pronta a riaccogliere il centravanti classe ’97. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Aston Villa, tentazione Abraham: ritorno di fiamma per l’ex Roma e Milan? La situazioneL'interesse di Aston Villa per Tammy Abraham, attualmente al Besiktas, ha riacceso le speculazioni sul suo possibile ritorno in Premier League.

L'Aston Villa può davvero vincere la Premier League?L’Aston Villa, sotto la guida di Unai Emery, ha attraversato un inizio di stagione complicato tra agosto e settembre, evidenziando alcune criticità come l’età media elevata e una fase offensiva difficile.

Di Marzio: “Il Besiktas aspetta l’uscita di Abraham verso l’Aston Villa per poi accelerare per Lucca”. x.com