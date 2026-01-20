Abodi ad Auschwitz | Viaggio nella memoria del mondo dello sport
Il ministro Andrea Abodi ha partecipato per il terzo anno consecutivo al
Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha compiuto per il terzo anno consecutivo il "Viaggio della Memoria" ad Auschwitz, con la partecipazione di cento atleti olimpici e paralimpici appartenenti anche ai Corpi civili dello Stato e ai gruppi sportivi militari. Presenti anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e quello del Cip Marco Giunio De Sanctis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
