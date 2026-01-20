Il ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi, ha partecipato per il terzo anno al

“Abbiamo vissuto giorni intensi, nei quali è stato forte il contrasto tra la vita e la morte”. Queste le prime parole con cui il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi commenta l’appena conclusa esperienza in Polonia con la visita al campo di concentramento di Auschwitz. È il terzo anno che organizza il “Viaggio della Memoria”, che stavolta ha visto la partecipazione cento atleti olimpici e paralimpici appartenenti anche ai Corpi civili dello Stato e ai gruppi sportivi militari, assiema al presidente del Coni Luciano Buonfiglio e a quello del Cip Marco Giunio De Sanctis. “Abbiamo visto tutti insieme con gli sportivi e i ragazzi del Servizio Civile che della promozione del rispetto, del valore della vita sono un esempio, quanto sia caduta in basso la sensibilità dell’uomo – ha aggiunto il ministro -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Abodi ad Auschwitz con gli atleti. Oliva: "Guardia alzata, certe cose succedono ancora"

