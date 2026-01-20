Abbiamo appreso alcune informazioni riguardo alle presunte pressioni sui testimoni nell'inchiesta di Crans Montana. Con la possibile liberazione dei coniugi Moretti e la cauzione stabilita dalla Procura di Sion, si sollevano dubbi sulla stabilità dell'indagine. Jean-Luc Addor, avvocato delle vittime, ha evidenziato questa ipotesi nel servizio di Quarta Repubblica, suscitando attenzione sulle implicazioni di questa situazione.

Possibile che, con la cauzione fissata dalla Procura di Sion e la possibile liberazione dei coniugi Moretti, l’inchiesta di Crans Montana possa in qualche modo compromettersi? È l’ipotesi avanzata da Jean-Luc Addor, avvocato delle famiglie delle vittime nel servizio andato in onda a Quarta Repubblica, realizzato da Lodovica Bulian, che accende un faro inquietante sull’inchiesta svizzera legata al dramma dell’incendio al Constellation. Nel servizio televisivo, l’avvocato intervistato – che assiste alcune delle parti coinvolte – mette nero su bianco una preoccupazione che riguarda la scelta della Procura di stabilire a 200mila euro a testa la cauzione per rimuovere le misure cautelari a cui ora sono sottoposti i due indagati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Abbiamo saputo alcune cose...". L'ipotesi di pressioni sui testimoni di Crans Montana

Omicidio Cumani, l'arrestato resta in cella. I giudici: "Incline alla violenza", sempre armato e probabili pressioni sui testimoniL’arrestato per l’omicidio Cumani è stato confermato in cella dai giudici, che ne sottolineano l’inclinazione alla violenza e il costante porto di armi da taglio.

“Sembrava l’inferno”. Crans Montana, il racconto choc di uno dei testimoni presentiUn incendio improvviso nel club Le Constellation di Crans-Montana, nel Canton Vallese, ha trasformato la notte di Capodanno in una situazione di emergenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

EDOARDO CORVI: UNA VITTORIA IMPORTANTE, ABBIAMO SAPUTO SOFFRIRE; Studente accoltellato. Padre: chiediamo scusa a famiglia vittima. Valditara: metal detector a scuola; Salernitana, Capomaggio: Episodi sfavorevoli, ma siamo ancora lì. Berra: Clean sheet da tenere stretto, ora ritroviamo il goal; Sky, Modugno: Ho saputo una cosa su Anguissa e il ritorno dallinfortunio.

Lazio, Luca Pellegrini: Dobbiamo guardarci in faccia e alcune cose devono cambiare - Il difensore biancoceleste Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta nel derby contro la Roma: Abbiamo fatto un derby dove abbiamo creato tanto - evidenzia ... tuttomercatoweb.com

Inter, Kolarov: Con Chivu abbiamo solo aggiunto alcune cose, senza stravolgimenti - Aleksandar Kolarov, vice allenatore dellInter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna a San Siro LInter vince la quinta partita consecutiva in Serie A e risponde a Milan ... gianlucadimarzio.com

Il tecnico dopo il successo per 2-1: «Abbiamo saputo attendere nella prima parte di gara e poi abili a sfruttare le occasioni avute» - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, cari giovani noi adulti non abbiamo saputo proteggervi la lettera di Suor Anna Monia Alfieri x.com