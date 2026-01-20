Abbandonano il cane davanti al rifugio e scappano Ripresi dalla videocamera di sicurezza | Li troveremo | segnalati al Cites

Da fanpage.it 20 gen 2026

Le immagini delle videocamere di sicurezza del rifugio La Fenice a Ponticelli, Napoli, hanno immortalato due uomini mentre abbandonavano un cane e si allontanavano. Le registrazioni sono al vaglio delle autorità, che hanno annunciato di aver avviato le procedure per identificarli. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza del controllo e della tutela degli animali, con l’obiettivo di contrastare simili comportamenti e promuovere il rispetto verso gli animali.

Le videocamere di sorveglianza del rifugio la Fenice a Ponticelli, Napoli, hanno ripreso due uomini nel momento in cui abbandonano il cane e fuggono via. "Hanno approfittato di un momento in cui eravamo lontani dal cancello", spiegano le volontarie. Le immagini segnalate al nucleo territoriale dei Carabinieri del Cites.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

