A Torre Annunziata e Castellammare di Stabia ombre di camorra e rischio scioglimento | la primavera del Pd in provincia di Napoli è già finita

A Torre Annunziata e Castellammare di Stabia si intensificano le preoccupazioni legate alla presenza della camorra e ai rischi di scioglimento delle amministrazioni locali. La commissione d’accesso è intervenuta a Torre Annunziata, innescando una serie di verifiche sulle attività amministrative e sulle relazioni tra soggetti coinvolti. La situazione evidenzia le sfide di trasparenza e legalità nella provincia di Napoli, dove le istituzioni affrontano criticità di lunga data.

A Torre Annunziata è arrivata la commissione d'accesso. La prefettura di Napoli è insospettita da una informativa della Finanza sui ritardi negli sgomberi degli immobili pubblici occupati abusivamente, e su un reticolo di parentele e contatti tra famiglie di pregiudicati e persone vicine all'amministrazione. A Castellammare di Stabia se la aspettano da un momento all'altro. A maggio hanno visto tre ras del clan sul palco dei festeggiamenti per la Juve Stabia (messa qualche mese dopo in amministrazione controllata dal Tribunale per i condizionamenti del clan nell'indotto), poi a novembre hanno letto su ilfattoquotidiano.

#TorreAnnunziata. Le parole al miele di papà Enrico al figlio Stefano

