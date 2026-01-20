A Stromboli apre una scuola per una sola alunna Il sì dell’USR

A Stromboli, l’USR Sicilia ha approvato l’apertura di una scuola elementare a Ginostra, con un’unica alunna iscritta. La decisione rientra nel piano di riorganizzazione scolastica per il biennio 20262027 nella provincia di Messina. La scuola rappresenta un'occasione per garantire servizi educativi in una delle frazioni più piccole e remote della zona, mantenendo vivo il ruolo dell’istruzione anche in contesti isolati.

Ginostra, minuscola frazione di Stromboli, avrà una scuola elementare con una sola iscritta. L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha approvato l’apertura del plesso, all’interno del piano di riorganizzazione previsto per il 20262027 nella provincia di Messina. Si tratta della riattivazione di una scuola chiusa da oltre vent’anni. La proposta, riferisce l’ANSA, è arrivata dalla giunta di Lipari, con l’intento di garantire l’istruzione anche nei centri più piccoli. La futura alunna è figlia di una delegata comunale originaria del posto e di un imprenditore edile tunisino residente a Ginostra dal 2018.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Famiglia del bosco, l’USR al lavoro per trovare una scuola che accolga i figli: “Inserimento scolastico urgente”. C’è una scuola vicino alla casa famigliaLa famiglia del bosco e l’USR stanno lavorando per trovare un’istituzione scolastica che possa accogliere urgentemente i figli ospitati in una casa famiglia a Vasto, Chieti.

“C’è qualcuno lì dentro? Vieni fuori”: la porta del bagno dell’Air Force One si apre da sola, Trump aveva intrappolato dentro una personaDurante un volo dell’Air Force One verso la Pennsylvania, una scena inaspettata ha coinvolto Donald Trump, che ha involontariamente intrappolato una persona nel bagno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Dal prossimo 1° settembre, Ginostra, il villaggio sul mare con 30 abitanti sull’isola di Stromboli, nelle isole Eolie, avrà un plesso scolastico statale. E sarà frequentato da una sola alunna di sei anni, che frequenterà la prima classe della primaria. - facebook.com facebook