A quanto ammonta il patrimonio di Valentino Garavani? Genio creativo e asset industriale | numeri fondi e passaggi di proprietà

Valentino Garavani è riconosciuto come uno dei nomi più influenti nel settore della moda e del lusso. Il suo patrimonio personale e l’asset industriale del marchio sono frutto di un percorso imprenditoriale basato su creatività, qualità e tutela dell’identità. In questa analisi, verranno esaminati i numeri, i fondi e i passaggi di proprietà che hanno contribuito a consolidare il suo successo nel tempo.

“Il suo percorso imprenditoriale è stato un esempio anche per il mondo delle imprese: costruire valore nel tempo, investire sulla qualità, difendere l’identità”. Descrive così Paolo Longobardi, presidente di Unimpresa, la storia leggendaria dello stilista Valentino Garavani, scomparso ieri all’età di 93 anni, simbolo di un’Italia fatta di talento, creatività e aziende storiche che forse non c’è più. (ANSA FOTO) – Notizie.com Un impero, quello di Valentino, fatto di bellezza, genio, organizzazione, e per l’appunto di qualità e identità. 🔗 Leggi su Notizie.com

L’eredità di Valentino Garavani: un impero creativo e patrimoniale senza eredi direttiValentino Garavani, scomparso il 20 gennaio all'età di 93 anni, rappresenta una delle figure più rilevanti nel panorama della moda italiana.

Una Maison che porta il suo nome, diverse proprietà a Roma, un castello in Francia e uno yatch da 47 metri A quanto ammonta il patrimonio di Valentino Garavani, lo stilista scomparso ieri a 93 anni