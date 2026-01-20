A Napoli multe e prescrizioni alle discoteche dopo la strage del Crans-Montana

Dopo la tragedia di Crans Montana, le autorità a Napoli e provincia hanno intensificato i controlli presso le discoteche, coinvolgendo vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e forze dell'ordine. Sono state emesse multe e avviate procedure di prescrizione per garantire maggiore sicurezza e conformità alle normative. Questo intervento mira a prevenire eventuali rischi e a tutelare la sicurezza di clienti e operatori del settore.

Napoli, controlli della movida nel quartiere Vomero; Bed and breakfast con abusi a San Gregorio Armeno e ai Decumani, multe e denunce della polizia locale; Napoli: multe per 10mila euro a 22 locali nel centro storico, sequestrati 130 chili di alimenti.

