A Madonna di Campiglio la presentazione della Desmosedici 2026 Ducati Marc e Pecco varano il rosso del secolo

A Madonna di Campiglio è stata presentata la nuova Ducati Desmosedici 2026. Un modello che unisce eleganza e aggressività, riflettendo l’evoluzione del marchio di Borgo Panigale. Claudio Domenicali ha ufficialmente battezzato questa moto con un nome che richiama la tradizione e il futuro di Ducati, consolidando il ruolo del rosso come simbolo di passione e innovazione nel mondo delle moto sportive.

Riflette una luce diversa, elegante e allo stesso tempo aggressiva, la Ducati 2026. Il colore? E' il numero uno di Borgo Panigale, Claudio Domenicali a battezzarlo (con orgoglio) con un nome che invoca la storia e insieme il futuro di Ducati. "Lo abbiamo chiamato ' rosso centenario '", spiega Domenicali che a Madonna di Campiglio, accende la Desmosedici 2026 insieme ai suoi piloti: Marquez e Bagnaia. Già, il 2026, l'anno dei (primi) 100 anni di Ducati, in cui Marc e Pecco si sentono in dovere di scrivere un'altra pagina della storia delle Rosse. "Nel 2025 – dice Marquez – ho vinto il titolo più difficile della mia carriera.

Campioni in Pista @ducaticorse Madonna di Campiglio #MotoGP x.com

The big reveal in Madonna di Campiglio shows off Ducati Corse's incredible new colours celebrating the factory’s centenary – and as they aim for win number 100 #MotoGP - facebook.com facebook

