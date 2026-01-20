A Grassina arriva il primo cohousing pubblico per gli anziani Nascerà in un’ex scuola

A Grassina nasce il primo cohousing pubblico dedicato agli anziani autosufficienti, ricavato da un’ex scuola. Questa soluzione abitativa favorisce l’indipendenza e la condivisione tra residenti, promuovendo un ambiente di supporto e socialità. Un progetto che mira a rispondere alle esigenze della popolazione anziana, offrendo un’alternativa sostenibile e inclusiva nel contesto locale.

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Pignotti: "Sarà un condominio contro la solitudine degli anziani, uno dei primi a livello nazionale" A Grassina arriva il primo cohousing pubblico per anziani autosufficienti all'interno di un'ex scuola. Il progetto sociale che sta nascendo nella struttura scolastica di via Tegolaia è in corso di ristrutturazione e, nel corso della giornata di mercoledì 14 gennaio scorso, il sindaco Francesco Pignotti, l'assessore al sociale Sandra Baragli e i tecnici del Comune di Bagno a Ripoli hanno effettuato un sopralluogo insieme alla ditta Ac Costruzioni Srl che sta eseguendo i lavori.

