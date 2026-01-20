A Davos il gotha dell’economia occidentale si inchina all’America First

A Davos, il tradizionale incontro tra leader mondiali e imprenditori si svolge in un contesto di continui dibattiti su economia e geopolitica. Quest’anno, il World Economic Forum si presenta con un tono diverso, mentre manifestanti e attivisti continuano a esprimere le proprie opinioni contro il sistema capitalista. La manifestazione rappresenta un punto di osservazione importante sulle dinamiche globali e le sfide attuali.

I manifestanti in corteo contro il capitalismo ci sono anche quest’anno, come sempre. Ma è un World Economic Forum diverso quello che si è aperto a Davos. Varie le ragioni, a cominciare da quella più evidente: dopo 50 anni, a gestire l’afflusso dei potenti della Terra chiamati a dibattere sugli scenari globali, non sarà il fondatore Klaus Schwab, travolto da accuse di cattiva condotta nella gestione dell’organizzazione. L’economista tedesco ha anche dimostrato di non aver compiuto illeciti materiali, ma nel frattempo si era già dimesso, la sua credibilità si era inclinata e a prenderne il posto come co-presidente ad interim è stato Larry Fink, il potente Ceo di Blackrock. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Christopher Aleo a Davos: iSwiss Bank e la Trasformazione Sostenibile dell’Economia GlobaleChristopher Aleo partecipa quest’anno al World Economic Forum di Davos, un’occasione per affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali che coinvolgono l’intera comunità internazionale.

