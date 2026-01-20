A Davos focus sulla Groenlandia Trump minaccia dazi del 200% sui vini francesi Macron | Inaccettabile Borsa di Milano -1,3%

A Davos si discute della Groenlandia, mentre Donald Trump ha annunciato possibili dazi del 200% sui vini francesi, provocando la reazione di Macron. La situazione politica globale si intreccia con i mercati, con la Borsa di Milano in calo dell’1,3%. I leader europei sembrano meno contrari all’eventuale acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, in un contesto di tensioni commerciali e geopolitiche.

I leader europei non "opporranno troppa resistenza" al suo tentativo di acquistare la Groenlandia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti in Florida, minacciando inoltre una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi. Trump ha poi confermato di aver invitato Putin a entrare nel "Consiglio di pace" per Gaza e ha respinto la decisione di Emmanuel Macron di non aderire al "Board of Peace" per la ricostruzione della Striscia, affermando che "nessuno vuole" l'attuale presidente francese. "Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l'incarico molto presto, quindi va bene così", ha detto il tycoon ai giornalisti citato dalla Cnn. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Trump minaccia Macron: “Applicherò dazi del 200% sui suoi vini”. E pubblica un suo messaggio privato. Parigi: “Inaccettabile”Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 200% sui vini francesi di Macron, pubblicando anche un messaggio privato.

Groenlandia, Trump: "Gli Europei non faranno resistenza". E a Macron: "Chi lo vuole? Ora dazi del 200% su vini francesi e champagne"Donald Trump continua a manifestare interesse per la Groenlandia, affermando che gli europei non opporranno resistenza.

