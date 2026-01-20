La transizione in Siria prosegue con l’avanzamento dell’esercito siriano verso Hasakeh, dopo l’accordo con le forze YPG. La Turchia, sostenitrice della Siria post-Assad, vede le Forze Democratiche Siriane (SDF) e YPG come una minaccia alla propria sicurezza. La situazione rimane complessa, con diversi attori coinvolti e obiettivi contrastanti, evidenziando la delicatezza del processo di transizione nel paese.

L'esercito siriano sta avanzando verso il centro di Hasakeh dopo l'accordo con lo YPG. La Turchia è un importante sostenitore della Siria post-Assad e considera le Forze democratiche siriane SDFYPG una minaccia alla propria sicurezza nazionale. Ma non sono sufficienti l'attivismo di Ankara da un lato e la spinta del nuovo esecutivo di Damasco dall'altro per decrittare il futuro della Siria, bensì vanno valutati alcuni aspetti salienti come il ruolo degli Usa, le tensioni nella macro regione e il coinvolgimento del dossier energetico. Partiamo da quest'ultimo dopo che il governo siriano ha inglobato importanti giacimenti di petrolio e gas dalle Forze democratiche siriane (SDF) guidate dai curdi nel nord-est del Paese ha suscitato così un certo ottimismo circa una forma di stabilizzazione, anche commerciale, della situazione in loco.

© Formiche.net - A che punto è la transizione nella nuova Siria

