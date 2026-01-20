Il gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, si svolgerà martedì 20 gennaio sulla pista Erta. Nove atlete italiane, tra cui Goggia e Della Mea, parteciperanno alla gara. Di seguito gli orari di partenza, i numeri di pettorale e le informazioni sulla trasmissione televisiva.

Nove italiane prenderanno parte al gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio sulla pista Erta nella località altoatesina. Classica gara infrasettimanale tra le porte larghe sulle nevi italiane, la prima manche si disputerà alle ore 10.30 mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Si tratterà della penultima gara in questa specialità prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane (Cerimonia d’Apertura il 6 febbraio). LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora partono Goggia, Della Mea e le azzurre oggi, Gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale e tv

Quando partono Goggia, Della Mea e le azzurre, Gigante Kronplatz 2026: orari, n. di pettorale, tvIl gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, si svolgerà martedì 20 gennaio sulla pista Erta di Brunico.

Quando partono Goggia, Della Mea e le azzurre, Gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, orari, tvIl gigante di Kronplatz 2026 si svolgerà martedì 20 gennaio sulla pista Erta, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

4 Assi, da oggi partono i lavori in via Cantore e in via XX Settembre: come cambia la viabilità - I cantieri saranno aperti da questa sera alle 21 fino al 20 febbraio in corrispondenza del parco di Villa Scassi, sul lato mare, e nel primo tratto di via XX Settembre verso piazza De Ferrari, lato mo ... primocanale.it