A che ora parte Anna Trocker oggi gigante Kronplatz 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi, Anna Trocker gareggia nello slalom gigante di Kronplatz, parte alle ore 10:00. La sua posizione di pettorale è 12. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e disponibile in streaming su RaiPlay, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento in tempo reale. La Coppa del Mondo femminile si conferma un appuntamento importante per lo sci alpino internazionale.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per il tradizionale appuntamento con lo slalom gigante di Kronplatz. La gara inizierà alle ore 10:30 con il via della prima manche, mentre la seconda prova scatterà alle 13:30. Tra i motivi di interesse di una giornata speciale per il ritorno alle gare di Federica Brignone, ci sarà la terza presenza nel circuito maggiore di Anna Trocker. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 La giovanissima azzurra, classe 2008, si ripresenta ai nastri di partenza con la voglia di perfezionare quanto ha solamente sfiorato nel giorno del suo debutto a Semmering, la qualificazione alla seconda manche.

