A Cesenatico in arrivo una nuova postazione per il rilascio della Carta d’identità elettronica

A Cesenatico sarà attiva una nuova postazione per il rilascio della Carta d’identità elettronica, disponibile a partire dal 3 agosto. Dal medesimo giorno, le carte d’identità cartacee non saranno più valide all’interno dell’Unione Europea, anche se ancora in corso di validità. Questa modifica riguarda tutti i cittadini, che dovranno adottare il nuovo documento elettronico per i viaggi e le pratiche ufficiali.

