A Cervignano un concerto che omaggia il cantante Peter Gabriel

A Cervignano, il Teatro Pasolini ospita un concerto dedicato a Peter Gabriel, figura di spicco della musica contemporanea. La serata, organizzata dall’Associazione Euritmica di Udine, rende omaggio alla carriera e alle opere di questo artista eclettico, noto per la sua versatilità e il suo ruolo nei primi Genesis. Un’occasione per ascoltare brani rappresentativi di un talento che ha segnato la scena musicale internazionale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.