A Cervignano un concerto che omaggia il cantante Peter Gabriel
A Cervignano, il Teatro Pasolini ospita un concerto dedicato a Peter Gabriel, figura di spicco della musica contemporanea. La serata, organizzata dall’Associazione Euritmica di Udine, rende omaggio alla carriera e alle opere di questo artista eclettico, noto per la sua versatilità e il suo ruolo nei primi Genesis. Un’occasione per ascoltare brani rappresentativi di un talento che ha segnato la scena musicale internazionale.
La stagione di musica del Teatro Pasolini di Cervignano – curata dall'Associazione Euritmica di Udine – prosegue con un omaggio a una delle figure più significative della scena musicale contemporanea, il geniale Peter Gabriel: artista eclettico e versatile, anima e voce dei primi Genesis
Omaggio a Peter Gabriel: concerto al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli - Concerto omaggio a Peter Gabriel al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli. Esplora la sua carriera solista e l'album 'So'. mentelocale.it
Musica raffinata al Teatro Pasolini: il quartetto di Jan Sturiale conquista il pubblico - Jan Sturiale 4et porta a Cervignano il jazz di In the Life, un album intenso tra Europa e America, venerdì 9 gennaio al Teatro Pasolini. nordest24.it
Al Pasolini il fedele omaggio al cantante e compositore britannico con il concerto degli “Up!”, band nata in Friuli #cervignanodelfriuli #cervignano #fvg #petergabriel - facebook.com facebook
