A caccia di meraviglie vintage | torna in piazza la mostra mercato Rimini Antiqua

Torna a Rimini la tradizionale mostra mercato Rimini Antiqua, dedicata a appassionati, collezionisti e amanti del vintage. L’evento si svolgerà domenica 25 gennaio nel centro storico, offrendo l’opportunità di scoprire pezzi unici di antiquariato, modernariato e vintage. Un’occasione per esplorare e valorizzare il patrimonio di oggetti d’epoca, in un contesto che unisce tradizione e curiosità.

Per chi è alla ricerca di pezzi unici, per i collezionisti e per gli appassionati del vintage e dell'antiquariato, questa domenica 25 gennaio l'appuntamento è nel cuore del centro storico, con Rimini Antiqua, la mostra mercato dell'antiquariato, modernariato e vintage della città.

