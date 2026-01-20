A Bormio, la Guardia di Finanza ha sequestrato tazze e calendari recanti un logo olimpico contraffatto. L’operazione si inserisce in un più ampio controllo volto a tutelare i diritti di proprietà intellettuale legati all’evento olimpico. La contraffazione di prodotti con marchi ufficiali rappresenta un rischio sia economico che di tutela del consumatore. L’attività delle autorità proseguirà per contrastare efficacemente questa forma di illegalità.

Bormio (Sondrio), 20 gennaio 2025 – Prima o poi doveva succedere. La produzione e messa in commercio di prodotti contraffatti dedicati alle Olimpiadi invernali era abbastanza prevedibile, così come i controlli della Guardia di Finanza. È stato effettuato a Bormio, il centro della Valtellina che ospiterà le gare di sci alpino e di sci alpinismo maschili e femminili ai giochi olimpici, il primo sequestro di prodotti con il logo falso delle Olimpiadi invernali. I finanzieri hanno notato un negozio che vendeva prodotti a tema olimpico, da calendari alle tazze passando per cartoline e scatole di caramelle, con i cinque cerchi olimpici che erano sistemati accanto a quello ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Bormio tazze e calendari con il logo delle Olimpiadi ma contraffatto: scatta il sequestro

Leggi anche: Bormio fa il punto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Leggi anche: Mentre le autorità festeggiano, c'è una Bormio che ha paura delle Olimpiadi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Olimpiadi, primo sequestro di prodotti contraffatti: tazze, calendari, caramelle con il logo dei Giochi. Denunciato negoziante e l'azienda produttrice - BORMIO. A Cortina ordinanza del sindaco per vietare la vendita di materiali falsi (in particolare poster generati, male, con l'Intelligenza artificiale). A Bormio arriva il primo sequestro di prodotti ... ildolomiti.it

Tazze, calendari e cartoline: sequestrati prodotti contraffatti a cinque cerchi Blitz della guardia di finanza in un negozio di Bormio #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoEAltaValle #Bormio #Sondrio #Newssondrio #Notiziesondrio #SusannaZa - facebook.com facebook