6 a per crescere bene vodcast pediatri sip per vivere sani oggi e domani

Il periodo dei primi anni di vita è fondamentale per lo sviluppo e il benessere a lungo termine. Le decisioni prese oggi, oltre ai primi mille giorni, influenzano la salute futura, contribuendo a prevenire malattie croniche e favorire uno stile di vita sano. Questo vodcast dei pediatri Sip offre informazioni e consigli pratici per accompagnare i genitori in questa fase importante.

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Non solo i primi mille giorni: le scelte quotidiane dei primi anni di vita possono fare la differenza anche nella salute e il benessere del futuro, con la prevenzione di molte malattie croniche. Da questa consapevolezza nasce il vodcast 'Le 6 A - La salute si costruisce da piccoli', realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria (Sip). Il progetto, pensato per accompagnare genitori, educatori con un linguaggio chiaro e accessibile, offre indicazioni pratiche per crescere bambini più sani, oggi e domani. Protagoniste del vodcast - presto online sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

