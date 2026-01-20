285mila firme per Compriamo la California

Una petizione online ha raccolto oltre 285.000 firme, proponendo alla Danimarca di acquistare la California. Lo slogan, volutamente paradossale, ha attirato l’attenzione sul web, diventando un caso virale. L’obiettivo è raggiungere 500.000 firme, stimolando riflessioni sul valore e sulla percezione di territori e identità. Un esempio di come una proposta insolita possa coinvolgere e generare discussione a livello globale.

“Compriamo la California ”. Lo slogan è volutamente paradossale, ma ha trovato terreno fertile sul web: una petizione online che propone alla Danimarca di acquistare lo Stato americano ha superato quota 285mila firme con l'obiettivo di arrivare a 500mila, trasformandosi in un caso virale. L’iniziativa nasce nel contesto delle recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile acquisizione della Groenlandia, e ne rovescia il senso in chiave apertamente ironica. A raccontare la genesi e la diffusione della campagna è Newsweek, che ricostruisce come la petizione sia stata concepita fin dall’inizio come una provocazione satirica, priva di qualsiasi ambizione politica o diplomatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 285mila firme per “Compriamo la California" “Compriamo la California”: la petizione nata in Danimarca supera le 285mila firmeUna petizione online proposta in Danimarca, intitolata Pian di Massiano, un progetto da 285mila euro per riqualificare il percorso verdeIl Comune di Perugia ha annunciato un progetto da 285mila euro per la riqualificazione del percorso verde di Pian di Massiano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Compriamo la California: la petizione nata in Danimarca supera le 285mila firme - L’iniziativa satirica è la risposta alle dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia. Tra provocazione e ironia, la campagna è diventata virale sul web. Pur non avendo alcun fondamento politico ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.