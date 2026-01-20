23 coltellate | così è stata uccisa Federica Torzullo Contestato il femminicidio

Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, secondo quanto contestato dalla procura di Civitavecchia. Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio, avrebbe sotterrato il corpo in un canneto vicino alla sua azienda ad Anguillara Sabazia. La vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza di genere, in un contesto giudiziario in fase di accertamento.

Femminicidio: è la contestazione mossa dalla procura di Civitavecchia per Claudio Carlomagno, accusato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara Sabazia. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. L'articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all'ergastolo per l'omicidio di una donna che viene commesso "per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione". Intanto sono emersi i primi risultati dell'a utopsia, riportati da La Presse, sul corpo della 41enne scomparsa l'8 gennaio e ritrovata dopo diversi giorni.

Federica Torzullo, contestato il femminicidio. L'autopsia rivela come è stata uccisaLa procura di Civitavecchia ha contestato il femminicidio a Claudio Carlomagno, sospettato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sepolta in un canneto vicino alla sua azienda ad Anguillara Sabazia.

