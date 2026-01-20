20 gennaio Madonna del Miracolo | la fulminante conversione dell’ebreo Ratisbonne

Il 20 gennaio si celebra la Madonna del Miracolo, legata alla conversione di Alphonse Ratisbonne. Originariamente ebrao e ateo, Ratisbonne visse un’esperienza che lo portò ad abbracciare la fede cattolica, presso la chiesa romana di Sant’Andrea delle Fratte. Questo evento è considerato un esempio di trasformazione spirituale e di fede attraverso un momento di forte significato religioso.

La Madonna del Miracolo è legata alla folgorante conversione di Alphonse Ratisbonne, entrato da ateo e uscito cristiano dalla chiesa romana di Sant’Andrea delle Fratte. La Madonna apparve il 20 gennaio 1842 ad Alphonse Marie Ratisbonne, giovane avvocato di Strasburgo figlio di un banchiere ebreo. Fidanzato con la correligionaria Flora, era assolutamente miscredente. Il fratello Théodore invece era diventato cristiano. Si era fatto prete e pregava, insieme a un gruppo di amici, per la conversione di Alphonse. Un giorno Alphonse decise di mettersi in viaggio per visitare alcune città dell’Occidente e dell’Oriente. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

