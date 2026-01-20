15mila euro per brindare con Lollobrigida | la festa di Natale di Ismea affidata a Italica Solution

Ismea, ente pubblico sotto il Ministero dell'Agricoltura, ha destinato oltre 15mila euro per la sua festa di Natale, coinvolgendo dipendenti e ospiti, tra cui il ministro Lollobrigida. L'organizzazione dell'evento è stata affidata a Italica Solution, evidenziando l'importanza di questa ricorrenza nel contesto istituzionale e aziendale.

L'ente pubblico vigilato dal ministero dell'Agricoltura ha speso oltre 15mila euro per organizzare la festa di Natale, per i dipendenti e non solo, alla presenza tra l'altro del ministro Lollobrigida. L'incarico di allestire l'evento è stato dato a un gruppo di imprese. Tra queste figura anche Italica Solution, l'azienda dell'ex Forza Nuova Martin Avaro, al centro di un'inchiesta di Fanpage che ha rivelato come nello stesso periodo in cui lavorava per Fratelli d'Italia, la società ha ricevuto diversi affidamenti anche da palazzo Chigi.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Lollobrigida: “I dati Ismea confermano agroalimentare forte” Leggi anche: Il Rapporto Ismea svela quanto vale l’agricoltura italiana. Lollobrigida: «I numeri parlano da soli» Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. 15mila euro per brindare con Lollobrigida: la festa di Natale di Ismea affidata a Italica Solution - L'ente pubblico vigilato dal ministero dell'Agricoltura ha speso oltre 15mila euro per organizzare la festa di Natale, per i dipendenti e non solo, alla ... fanpage.it Influncer raccoglie 15mila euro per il cane malato. La Caritas: Quanti poveri si potevano aiutare? - Il suo cane era malato di leucemia e lei, l’influencer trevigiana Giada Smania, aveva chiesto aiuto per sostenere le cure della sua femmina di cane Golden Retriever. In poche ore la risposta del web ... blitzquotidiano.it POVERI PENSIONATI DI BASILICATA! LA UIL: “IN 27MILA VIVONO CON 600 EURO AL MESE. UNA EMERGENZA. LA REGIONE STANZI 350 EURO UNA TANTUM ANNUALE PER CHI HA UNA PENSIONE AL MINIMO ED UN ISEE SOTTO A 15MILA EURO”. - facebook.com facebook Taxi, contributo a fondo perduto fino a 15mila euro per il servizio alle persone con disabilità dlvr.it/TQNWzy #AUTO #MOBILITÀ #taxi #disabili x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.