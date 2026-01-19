Zuccheri nei primi due anni di vita | perché è importante limitarli

I primi due anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo del bambino, un periodo chiave noto come i “primi 1000 giorni”. Durante questa fase, l’alimentazione svolge un ruolo centrale nel favorire una crescita sana e prevenire eventuali problemi futuri. Limitare l’assunzione di zuccheri in questi primi due anni è importante per sostenere uno sviluppo equilibrato e promuovere abitudini alimentari corrette fin dall’inizio.

I primi due anni di vita rappresentano una finestra critica per lo sviluppo del bambino. È in questo periodo, che coincide con i cosiddetti “primi 1000 giorni” dal concepimento ai 24 mesi, che il cervello, il metabolismo e le preferenze alimentari si formano in modo decisivo. Mantenere basso l’apporto di zuccheri in questa fase può avere effetti duraturi sulla salute futura. Studi scientifici hanno dimostrato che un’elevata assunzione di zuccheri precocemente può interferire con la capacità del corpo di gestire i nutrienti, favorendo l’accumulo di grasso e aumentando il rischio di obesità, diabete di tipo 2 e pressione alta in età adulta. 🔗 Leggi su Cibosia.it

