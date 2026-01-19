Zubin Mehta annulla tutti i concerti in Israele in protesta contro Netanyahu

Zubin Mehta, rinomato direttore d'orchestra e figura di spicco nel panorama musicale internazionale, ha deciso di annullare tutte le sue future esibizioni in Israele. La scelta nasce come gesto di protesta contro le politiche del primo ministro Benjamin Netanyahu e le conseguenze per la popolazione locale. La decisione evidenzia come anche nel mondo della musica possano emergere posizioni di dissenso rispetto alle questioni politiche e sociali.

Il celebre direttore d'orchestra Zubin Mehta, direttore onorario a vita del Maggio Musicale Fiorentino, ha annunciato di aver cancellato tutte le sue esibizioni previste in Israele in segno di protesta contro le azioni e le politiche del primo ministro Benjamin Netanyahu nei confronti del popolo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Maggio Musicale: Zubin Mehta dirigerà concerto fuori programma

Il Maggio Musicale Fiorentino annuncia un concerto fuori programma diretto da Zubin Mehta, in sostituzione di una delle date rimaste vacanti dopo l'annullamento dello spettacolo di Repim e Zakharova. L'evento rappresenta un'occasione speciale per gli appassionati di musica classica, offrendo un'esperienza di alto livello in un periodo di cambiamenti nel calendario della manifestazione. “Ho un cancro al polmone sinistro, sto facendo degli esami e devo operarmi”: Barry Manilow annulla tutti i suoi concerti

Barry Manilow, 82 anni, ha annunciato di dover sospendere i concerti di gennaio a causa di un tumore al polmone sinistro. Dopo gli esami medici, i medici hanno riscontrato una zona cancerosa che sarà rimossa con un intervento chirurgico. L’artista ha comunicato questa decisione attraverso i propri canali social, sottolineando di voler dedicare il tempo necessario alla sua salute. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Zubin Mehta annulla tutti i concerti in Israele in protesta contro Netanyahu - Il celebre direttore d'orchestra indiano non condivide, ha detto al quotidiano «India Today», «il modo in cui il Primo Ministro israeliano tratta l'intera questione palestinese» ... msn.com

Zubin Mehta cancella tutti i concerti con la Filarmonica d’Israele: protesta contro Netanyahu x.com

Teatro del Giglio Giacomo Puccini. . Ieri sera, bellissimo servizio sull'accordo di collaborazione dei Teatri di Tradizione della costa toscana e sul concerto "Tutto Mozart" che il Maestro Zubin Mehta dirigerà al Giglio il 10 febbraio con l'orchestra del Maggio Mu - facebook.com facebook

