Zona Wrestling Awards 2025 – Most Improved Wrestler of the Year

Benvenuti alla Zona Wrestling Awards 2025. Questa settimana, i redattori del sito hanno scelto il wrestler che si è distinto per il miglioramento nel corso dell’anno appena concluso. Un riconoscimento che riflette l’evoluzione e la crescita professionale nel mondo del wrestling. Scopriamo insieme chi ha ricevuto questo importante riconoscimento, evidenziando il percorso di miglioramento di un atleta nel 2025.

Nuova settimana e nuovi Award amici di Zona Wrestling. Questa volta scoprirete chi, i redattori del sito, hanno votato ed eletto come lottatore maggiormente migliorato in questo 2025 appena passato. Fortunatamente per noi, fra WWE, AEW, NJPW, IW e tutto il resto, non c’era che l’imbarazzo della scelta, ma a chi saranno andati la maggior parte dei voti alla fine dei conti? Da parte di Zona Wrestling, buona lettura a tutti. i i ZONA WRESTLING AWARDS 2024 – MOST IMPROVED WRESTLER OF THE YEAR i i GIOVANNI 3p – Jacy Jayne 2p – Raquel Rodriguez 1p – Yota Tsuji LUCA GRANDI 3p – Gabe Kidd 2p – Shota Umino 1p – Konoske Takeshita SIMONE SPADA 3p – Kyle Fletcher 2p – Carmelo Hayes 1p – Harley Cameron SERGIO 3p – Kyle Fletcher 2p – Je’Von Evans 1p – Maxxine Dupri GIUSEPPE 3p – Kyle Fletcher 2p – Jacy Jayne 1p – Konosuke Takeshita CLAUDIO 3p – Bron Breakker 2p – Trick Williams 1p – Mariah MayBlake Monroe ENRICO 3p – Jack Perry 2p – El Grande Americano Ludwig Kaiser 1p – Mina Shirakawa VINCENZO 3p – Maxxine Dupri 2p – Jacy Jayne 1p – Tatum Paxley VALENTINA 3p – Maxxine Dupri 2p – Bron Breakker 1p – Jade Cargill ALDO 3p – Leon Slater 2p – Je’Von Evans 1p – Maxxine Dupri ALESSIO 3p – Dominik Mysterio 2p – Sol Ruca 1p – Maxxine Dupri ALVIN 3p – Jacy Jayne 2p – Je’Von Evans 1p – Kendal Gray GIROLAMO 3p – Je’Von Evans 2p – Oba Femi 1p – Trick Williams SAVERIO 3P – Maxxine Dupri 2P – Kyle Fletcher 1P – Jacy Jayne OMAR NAJA 3P – Solo Sikoa 2P – Dominik Mysterio 1P – Charlotte Flair MICHELE 3P – Harley Cameron 2P – Kyle Fletcher 1P – Myles Borne MATTEO VILLA 3P – Maxxine Dupri 2P – Harley Cameron 1P – Tatum Paxley LEONARDO 3P – Raquel Rodriguez 2P – Kyle Fletcher 1P – Dominik Mysterio GIUSEMAN 3P – Maxxine Dupri 2P – Naomi 1P – Bronson Reed MATTEO IADAROLA 3P – Kyle Fletcher 2P – Harley Cameron 1P – Dominik Mysterio FRANCESCO 3P – Dominik Mysterio 2P – Maxxine Dupri 1P – Tiffany Stratton i i 2025 MOST IMPROVED WRESTLER i i L’anno scorso a vincere l’Award come Wrestler maggiormente migliorato del 2024 era stato un non più giovanissimo Damian Priest. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Zona Wrestling Awards 2025 – Most Improved Wrestler of the Year

