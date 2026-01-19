Stasera si svolge il secondo appuntamento di Zelig, il famoso programma comico italiano. Tra i presenti, si annoverano artisti come Geppi Cucciari, Giuseppe Giacobazzi e Leonardo Manera, insieme ad altri volti noti del panorama umoristico. L’evento rappresenta un’occasione per seguire le performance di diversi comici, mantenendo il consueto stile di varietà e intrattenimento che caratterizza questa storica trasmissione.

Stasera c'è il secondo appuntamento con Zelig, dove torneranno volti noti del programma, tra cui Geppi Cucciari, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera e tanti altri Torna questa sera, con il secondo appuntamento, Zelig. La trasmissione quest’anno festeggia il trentennale e lo fa ospitando comici d’eccezione che colpiscono e soprattutto che hanno fatto la storia della trasmissione. La scorsa puntata, nonostante è andata contro l’attesissima puntata della serie La preside, ha comunque realizzato buoni ascolti e, stasera, Zelig proverà ad ottenere un’altra volta un buon risultato. I conduttori, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, sono alla loro quinta edizione insieme ed il loro sodalizio, amici anche nella vita, sul palco funziona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zelig, stasera il secondo appuntamento: tutti i comici presenti

Zelig: stasera riparte la 30esima edizione, i comici

Stasera riparte la 30ª edizione di Zelig, il noto programma di spettacoli comici. Tra i protagonisti ci saranno Mago Forest, Aldo Giovanni e Giacomo, Marta e Gianluca, che portano avanti una tradizione di intrattenimento consolidata nel tempo. La serata segna un importante traguardo per il format, confermando il suo ruolo nel panorama della comicità italiana.

Zelig 30 torna stasera in tv su Canale 5 con la super coppia Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Quattro serate evento con tutti i migliori comici

Stasera su Canale 5 torna Zelig 30, un appuntamento che celebra tre decenni di comicità italiana. Con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, questa serie di quattro serate riunisce alcuni dei più amati comici italiani, offrendo un’occasione di intrattenimento sobria e di qualità. Un filo comune collega le origini milanesi di Zelig con i grandi successi del teatro e del cinema comico, testimoniando l’evoluzione di un fenomeno culturale durato trent’anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Zelig 30, anticipazioni della seconda puntata: Geppi Cucciari e Elio e le Storie Tese ospiti speciali - Stasera in tv, lunedì 19 gennaio, torna su Canale 5 Zelig con un nuovo appuntamento dedicato ai 30 anni dello storico show comico. msn.com