ZELIG 30 | UNA DELLE REGINE RAI OSPITE D’ONORE CON IL SUO HUMOR PUNGENTE

Lunedì 19 gennaio su Canale 5, torna “Zelig 30”, lo storico show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La puntata vedrà la partecipazione di una delle regine della RAI come ospite d’onore, nota per il suo humor pungente. Lo spettacolo, ideato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, continua a offrire un’ampia varietà di comicità, mantenendo alta la tradizione della trasmissione.

Lunedì 19 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Zelig 30 ”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Ospiti speciali del secondo appuntamento Geppi Cucciari, da anni mattatrice di “ Splendida Cornice ” su Rai3, con il suo inconfondibile humor ironico e pungente, ed Elio e le Storie Tese, chiamati a reinterpretare le sigle più celebri delle diverse edizioni del programma e a dare vita a irresistibili interventi musicali. Sul palco saliranno alcuni dei volti più amati che hanno fatto la storia del programma: Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Francesco Migliazza, Paolo Migone, Antonio Ornano, Albertino, Simone Barbato, Claudio Batta, Fabrizio Fontana, Paolo Labati, Flavio Oreglio, Gigi Rock e Virgigno. 🔗 Leggi su Bubinoblog

