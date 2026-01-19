Zelig 30 torna stasera su Canale 5 | chi sono tutti i comici della seconda puntata

Stasera su Canale 5 torna Zelig 30 con la seconda puntata. La trasmissione ripropone i comici che hanno contribuito al successo del programma, accompagnati da alcuni ospiti speciali. Un’occasione per rivivere le esibizioni più amate e scoprire le novità del format, in un appuntamento che mantiene intatto il suo approccio sobrio e di qualità.

Seconda puntata per Zelig 30 che il 19 gennaio torna su Canale 5 con i comici che hanno reso celebre il programma e alcuni ospiti d'eccezione. Alla guida sempre Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nuovo appuntamento per il trentesimo anniversario del programma comico più fortunato di Canale 5. Stasera, lunedì 19 gennaio, torna Zelig 30 con una seconda puntata ricchissima di ospiti, gag e siparietti divertenti tra Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ancora alla guida dello show. Nato in televisione a metà anni Novanta e cresciuto sull'eredità del locale milanese da cui prende il nome, Zelig è diventato negli anni una vera palestra di talenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Stasera su Canale 5 torna Zelig 30, un appuntamento che celebra tre decenni di comicità italiana. Con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, questa serie di quattro serate riunisce alcuni dei più amati comici italiani, offrendo un’occasione di intrattenimento sobria e di qualità. Un filo comune collega le origini milanesi di Zelig con i grandi successi del teatro e del cinema comico, testimoniando l’evoluzione di un fenomeno culturale durato trent’anni.

