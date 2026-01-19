Zelig 30 anni | le anticipazioni comici della seconda puntata

Stasera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21:40 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Zelig, lo storico programma comico che celebra i suoi trent’anni di trasmissione. In questa puntata, i protagonisti saranno nuovi e consolidati comici, pronti a intrattenere il pubblico con le loro performance. Ecco le anticipazioni sui momenti salienti e le presenze previste, per chi desidera seguire con attenzione questa edizione speciale.

. Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Zelig, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent’anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della seconda puntata Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntataStasera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21:40 su Canale 5, torna Zelig, il celebre show comico che festeggia i suoi 30 anni. Leggi anche: Zelig 30, stasera in tv la seconda puntata: anticipazioni e comici in scaletta Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Zelig 30, nuovo appuntamento in prima serata con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada - Zelig 30 su Canale 5: Geppi Cucciari ed Elio e le Storie Tese ospiti della seconda puntata in onda oggi, lunedì 19 gennaio in prima serata. comingsoon.it

Zelig on - Domenica 7 dicembre, in prima serata su Italia 1

Pronti per la seconda puntata di Zelig Ci vediamo in prima serata su Canale 5 con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, ospiti fantastici e tantissimi comici, per festeggiare i 30 anni di #Zelig - facebook.com facebook

Zelig, 'trent'anni di risate e nessuna censura'. Quattro serate speciali su Canale 5 con Bisio-Incontrada. Sul palco da AG&G a Cucciari. #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.