Zara introduce Virtual Try On, una funzione innovativa per lo shopping online. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, i clienti possono provare virtualmente i capi prima dell’acquisto, migliorando l’esperienza di acquisto e favorendo decisioni più informate. Questa novità rappresenta un passo avanti nella personalizzazione del servizio, mantenendo un approccio semplice e funzionale per tutti gli utenti.

. La moda diventa personale grazie all’intelligenza artificiale. Zara cambia il modo di vivere lo shopping online con una naturalezza sorprendente, trasformando lo schermo in uno specchio digitale che riflette chi siamo davvero. La novità, chiamata Virtual Try On, permette di provare i vestiti prima ancora che il desiderio diventi acquisto, restituendo forme, proporzioni e colori reali su un avatar creato dall’intelligenza artificiale. Non serve più immaginare come starebbe un capo: basta aprire una scheda prodotto, toccare l’icona dedicata e caricare le proprie foto per vedersi con i propri volumi, linee e persino asimmetrie. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Zara rivoluziona lo shopping online con Virtual Try On

Leggi anche: Cyber Monday 2025: l’Intelligenza Artificiale amplifica i rischi e ridefinisce lo shopping online

Leggi anche: Tutti pazzi per lo shopping online: le cose da fare e da non fare

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Zara: doppio opening al CityLife Shopping District di Milano - Saranno dedicati alle collezioni Uomo e Donna i due punti di vendita che Zara aprirà in primavera al Citylife Shopping District di Milano ... gdoweek.it