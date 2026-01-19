Zagarolo in prima linea per la sicurezza | vertice in Regione in arrivo 600mila euro

Zagarolo si impegna per la sicurezza con un incontro in Regione e l’assegnazione di 600mila euro. Le risorse saranno utilizzate per potenziare il controllo del territorio e attuare un piano di interventi contro il degrado nelle zone di confine tra Roma e i comuni a sud della provincia. Un passo importante per rafforzare la tutela dei cittadini e migliorare la qualità della vita nell’area.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.