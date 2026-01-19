Yuasa Battery altra sconfitta Niente da fare contro Piacenza

Nel match tra Piacenza e Grottazzolina, la squadra ospite ha subito una sconfitta per 3-0, con i parziali 25-15, 25-14 e 25-14. La partita ha visto una buona organizzazione dei padroni di casa, che hanno mantenuto il controllo dell’incontro senza particolari difficoltà. Un risultato che conferma la solidità di Piacenza nel campionato, mentre Grottazzolina dovrà lavorare per migliorare le proprie prestazioni nelle prossime gare.

Piacenza 3 Grottazzolina 0 GAS SALES: Porro 3, Leon, pace (L), Mandiraci 15, Comparoni 3, Simon, Travica, Andringa, Bergmann 15, Iyegbekedo, Gutierrez, Bovolenta 14, Loreti (L), Seddik 3. All. Boninfante YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 11, Magalini 12, Cubito 5, Vecchi, Falaschi 1, Stankovic, Pellacani 4, Petkov, Fedrizzi, Marchiani, Koprivica, Tatarov 8, Marchisio (L). All. Ortenzi Parziali: 25-13 (18'), 25-23 (28'), 25-22 (29') Arriva la sconfitta in trasferta per la Yuasa battery, in casa di quella che alla vigilia si presentava come la quinta forza del campionato e che ha confermato la sua forza indubbiamente.

