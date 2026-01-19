Yannick Nezet-Seguin direttore d’orchestra del Capodanno di Vienna 2026 | opera e orari per seguire il concerto

Il 1° gennaio 2026, Yannick Nézet-Séguin, direttore d’orchestra canadese, guida per la prima volta la Wiener Philharmoniker nel tradizionale concerto di Capodanno di Vienna. Di seguito, le informazioni sull’opera eseguita e gli orari per seguire l’evento, un appuntamento annuale che celebra la musica classica e la tradizione viennese.

Il direttore d'orchestra canadese Yannick Nézet-Séguin esordisce oggi, giovedì 1° gennaio 2026, alla direzione della Wiener Philharmoniker per il concerto di Capodanno di Vienna. L'evento può essere seguito su Rai 2 e in replica su Rai 5.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il direttore d'orchestra Yannick Nézet-Séguin bacia il marito durante il Concerto di Capodanno

per chi se lo fosse perso brillante emozionante gioiosa la conduzione di Yannick Nezet-Seguin - facebook.com facebook

concerto di capodanno da Vienna pensi vabbè solita austerità...poi arriva lui Yannick Nézet-Séguin che cambia il repertorio e dirige la marcia di Radetzky nel pubblico come un Benigni a Sanremo... semplicemente meraviglioso #concertodicapodanno #Vienn x.com