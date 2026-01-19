Yanis Varoufakis è indagato per aver fatto uso di droga 37 anni fa

Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco, è stato recentemente coinvolto in un caso di interesse pubblico dopo aver ammesso di aver fatto uso di ecstasy nel 1989, all'età di 19 anni. La sua confessione, che risale a circa 37 anni fa, ha suscitato attenzione nel contesto politico e mediatico. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni sulla trasparenza e la storia personale dei protagonisti della politica europea.

L’ex ministro delle Finanze greco e leader del partito di sinistra MeRA25, Yanis Varoufakis, ha detto che venerdì due poliziotti si sono presentati a casa sua e gli hanno consegnato un mandato di comparizione per essere interrogato dal dipartimento antidroga. Varoufakis ha detto di essere indagato per «favoreggiamento di associazioni mafiose finalizzate al narcotraffico» per un commento che aveva fatto durante un’intervista a un podcast uscito lo scorso 2 gennaio. Alla domanda se avesse mai fatto uso di droghe, Varoufakis aveva detto che oltre alla cannabis aveva fatto uso di ecstasy una volta in Australia nel 1989. 🔗 Leggi su Ilpost.it

