x martiri ferma la capolista pari con la valsanterno

Nel match tra Valsanterno e X Martiri si conclude con un pareggio a reti inviolate. La partita, disputata sul campo di Valsanterno, ha visto entrambe le squadre impegnate in una gara equilibrata, senza riuscire a trovare la rete. Un risultato che mantiene invariata la classifica e offre spunti interessanti per le prossime sfide.

Valsanterno 0 X Martiri 0 VALSANTERNO: Nannetti, Fiengo, Valentini L., Pirazzoli, Alpi, Zaganelli (35’ st Commissari), Castagnini (33’ st Capelli), Strazzari (13’ st Penazzi), Fisconi (25’ st Marashi), Galanti (42’ st Drei), Bali. All.: Benazzi. X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Bini, Panzetta, Manfredini (30’ st Zardi), Felice (24’ st Gjoni), De Angelis (33’ st Evali). A All.: Bolognesi. Arbitro: Duci di Reggio Emilia. Note: ammoniti: Alpi (V), Castagnini (V), Strazzari (V), Meli (X). LO 0-0 di Borgo Tossignano conferma l’equilibrio tra X Martiri e Valsanterno, una sfida che, come già accaduto all’andata, vive soprattutto sulla solidità difensiva e sull’attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione: i porottesi sbancano Gallo col gol di Bini. Oggi Bonacorsi e compagni sfidano la Valsanterno, Casumaro a Castelbolognese. X Martiri ok nel derby, Centese con la capolista

Nel weekend si sono disputate le ultime sfide del girone di andata di Promozione, con risultati importanti e scontri decisivi. La promozione vede protagonisti i porottesi, che hanno sbancato Gallo grazie al gol di Bini, e altre formazioni impegnate in partite cruciali, tra cui il derby Martiri e il duello tra Valsanterno e Centese.

