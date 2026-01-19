WWE | Nick Aldis ha rivelato un suo possibile ritorno sul ring a 39 anni

Nick Aldis, 39 anni, ha condiviso le sue considerazioni sul possibile ritorno al ring e sulla proposta di assumere il ruolo di General Manager. In un’intervista, l’ex wrestler ha spiegato le sue intenzioni future e come ha affrontato questa opportunità, offrendo uno sguardo sulla sua carriera e sulle possibilità di un nuovo capitolo nel mondo della WWE.

Aldis ha rivelato se tornerà a lottare e qual è stata la sua reazione iniziale alla proposta di ricoprire il ruolo di General Manager. Aldis, a 39 anni, è ancora nel pieno della sua carriera sul ring, con molte delle star più importanti della WWE come Cody Rhodes, Drew McIntyre e CM Punk più vecchie di lui. Nella sua recente apparizione al podcast “Keepin’ it 100”, ha affermato che non si è parlato di un ritorno sul ring, anche se è qualcosa che gli piacerebbe molto. Aldis ha ricordato che gli è stato offerto il ruolo di GM, di cui ha discusso con sua moglie ed ex star della WWE Mickie James. Si è reso conto rapidamente che forse non avrebbe più lottato, il che gli è sembrato strano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

