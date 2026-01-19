WWE | Confermati due match titolati per RAW del 19 01

Il 19 gennaio, RAW presenterà due match titolati, come annunciato dal General Manager Adam Pearce sui social media. La serata promette incontri di rilievo, con protagonisti i principali wrestler del roster. Questo aggiornamento conferma l'importanza dell'evento e le attese per le sfide in programma, offrendo ai fan un appuntamento da seguire con interesse.

Come di consueto, il General Manager di RAW Adam Pearce ha rivelato il programma dello spettacolo tramite un post sui social media. L’episodio di RAW della scorsa settimana è stato complicato per Pearce, che si è trovato in rotta di collisione con Bron Breakker, che ha perso il suo incontro per il titolo WWE Heavyweight Championship contro CM Punk il 5 gennaio. Durante l’incontro di coppia di The Vision contro Penta e Dragon Lee, Breakker ha fatto sentire la sua presenza a bordo ring e ha attaccato Lee. Ha poi colpito anche Penta con una spear. All’inizio della serata, Pearce aveva avvertito Paul Heyman delle conseguenze se Breakker si fosse presentato all’arena e avesse causato disordini. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: AJ Styles schiaffeggia l’irrispettoso Gunther, match ufficiale per Raw in Germania

Nel prossimo episodio di Raw dalla Germania, AJ Styles affronterà Gunther in un match ufficiale. Questa sfida rappresenta un’importante occasione per entrambi i wrestler, ponendo l’accento sulla competitività e il rispetto sul ring. La puntata offrirà ai fan un incontro di rilievo nel contesto di un evento internazionale, mantenendo l’attenzione sulla qualità e l’impegno dei performer WWE.

